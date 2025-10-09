أكد الصحفي بشبكة سكاي سبورتس فابريزيو رومانو أن لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ وافق على تجديد عقده مع نادي برشلونة الإسباني.

وكتب الصحفي الموثوق عبر حسابه على منصة إكس: «وافق دي يونغ على توقيع عقد جديد مع برشلونة يمتد حتى يونيو 2029»، مضيفاً أن الاتفاق تم شفهياً على جميع التفاصيل، ولا يتبقى سوى إتمام الخطوات الرسمية.

يُذكر أن العقد الحالي للنجم الهولندي ينتهي مع النادي الكتالوني بنهاية موسم الحالي (2025-2026)، ما يمنحه الحق في التفاوض للانتقال مجاناً إلى أي نادٍ آخر اعتباراً من يناير القادم، في حال عدم تجديد عقده قبل بداية العام الجديد.

وكان دي يونغ قد انضم إلى برشلونة صيف عام 2019 قادماً من أياكس أمستردام الهولندي، في صفقة قُدرت بنحو 86 مليون يورو.

أرقام دي يونغ مع برشلونة

ومنذ انضمامه إلى صفوف البلوغرانا، خاض دي يونغ 267 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 19 هدفا، وقدم 24 تمريرة حاسمة، وساهم في تتويج فريقه بستة ألقاب محلية.