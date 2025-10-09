يسعى منتخب السنغال إلى الاقتراب أكثر من التأهل لكأس العالم 2026 عندما يحلُّ ضيفا على منتخب جنوب السودان عند تمام الرابعة من عصر غدٍ (الجمعة) في جوبا ضمن المجموعة الثانية، وفي التوقيت ذاته يلتقي منتخب توغو ضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية، فيما يستضيف المنتخب السوداني نظيره الموريتاني.ويتصدر المنتخب السنغالي منتخبات المجموعة برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن منتخب الكونغو الديمقراطية، ويحتاج منتخب السنغال إلى الفوز في مباراتيه المتبقيتين، إذ يلتقي منتخب موريتانيا في الجولة الأخيرة، ليتأهل بغض النظر عن مباراتي الكونغو الديمقراطية الأخيرتين، كما أنه يمتلك فرصة الحسم في هذه الجولة في حال فوزه، وتعثر الكونغو.وشهد الشهر الماضي فوزا مثيرا للسنغال على جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3-2 لينتزع صدارة المجموعة. وأصبح «أسود التيرانغا» يملكون مصيرهم بأيديهم، إذ تبقى المنافسة على بطاقة التأهل محصورة بينهم وبين الكونغو الديمقراطية والسودان.وسيضمن المنتخب السنغالي التأهل في هذه الجولة إذا فاز على جنوب السودان وفشل منتخب الكونغو الديمقراطية في التغلب على توغو.من جانبه، يأمل منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في المحافظة على آماله بخطف بطاقة التأهل المباشرة بالفوز على مضيفه منتخب توغو مع تعثر السنغال، فيما يلتقي المنتخب السوداني نظيره الموريتاني، وسيسعى إلى الفوز للإبقاء على آماله الضئيلة في التأهل إلى الملحق شرط خسارة منتخب الكونغو الديمقراطية الذي يلاقيه في الجولة الأخيرة، الثلاثاء القادم.