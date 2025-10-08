تأهل منتخب مصر رسمياً لنهائيات كأس العالم 2026 بعد فوزه القوي على نظيره منتخب جيبوتي بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء المغربية، وهو الملعب المعتمد للمنتخب الجيبوتي.وبهذا الفوز يتأهل منتخب مصر لمونديال 2026 للمرة الرابعة في تاريخه بعد 1934 و1990 و2018، وأصبح رابع المنتخبات المتأهلة بعد الأردن والمغرب وتونس.وساهم النجم محمد صلاح في إحراز هدفين ليقود منتخب بلاده مصر للتأهل إلى كأس العالم FIFA 26 ببراعة.وشهد اللقاء بداية قوية لمنتخب مصر ولم يمضِ وقت طويل حتى هزّ «الفراعنة» شباك جيبوتي في الدار البيضاء، إذ أرسل أحمد سيد زيزو كرة عرضية إلى منطقة الجزاء، ليضعها إبراهيم عادل برأسه في الشباك (د:8). وسرعان ما أضاف صلاح الهدف الثاني، إذ استغل تمريرة بينية وسددها في الشباك هدفاً أول لصلاح وثانياً لمصر (د:14)، وفي الشوط الثاني أحرز محمد صلاح هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده بعد تسديدة رائعة سكنت شباك جيبوتي (د:84)، لينتهي اللقاء بفوز مصر بثلاثة أهداف دون مقابل.وبهذه النتيجة ينفرد منتخب مصر بصدارة المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة ليتأهل رسمياً لكأس العالم 2026، فيما تلقى جيبوتي الخسارة الثامنة وتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز السادس (الأخير).