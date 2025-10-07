يخوض البلد المنظم منتخب تشيلي لقاء مهما أمام نظيره منتخب المكسيك عند تمام الثانية من فجر غدٍ (الأربعاء) على ملعب الياس فيغيروا براندر ضمن لقاءات ثمن نهائي كأس العالم تحت 20 عاما المقامة حاليا في تشيلي.يدخل منتخب تشيلي هذا اللقاء بعد تأهله وصيفا للمجموعة الأولى بعد أن حصد 3 نقاط فقط من فوز على نيوزيلندا وخسر من اليابان ومصر وأحرز 3 أهداف فيما سكنت شباكه 5 أهداف ورغم تساويه في كل شيء مع منتخب مصر إلا أنه تفوق في اللعب النظيف بعد حصوله على بطاقات صفراء أقل من منتخب مصر الذي احتل المركز الثالث وغادر المونديال، فيما يدخل منتخب المكسيك هذا اللقاء بعد أداء رائع قدمه في دور المجموعات إذ جاء وصيفا للمنتخب المغربي بـ 5 نقاط حصدها من تعادلين مع البرازيل وإسبانيا وانتصار على المتصدر المغرب.ويبرز في المنتخب التشيلي نجمه أغوستين رسي لاعب الوسط النشيط الذي كان عنصرا أساسيا في كل مباريات المجموعة، وساهم في إشعال الأجواء في سانتياغو عندما صنع الهدف الأول للمضيف أمام نيوزيلندا، فيما يبرز في المنتخب المكسيكي جيلبرتو مورا النجم المكسيكي الذي أنهى دور المجموعات بين أبرز المرشحين لجائزة الهداف بتسجيله ثلاثة أهداف، كما لفت الأنظار بسرعته ومهاراته الفنية العالية.