تتجه أنظار عشاق الكرة نحو استاد الياس فيغيروا براندر في تشيلي عند تمام الساعة 10:30 من ليل اليوم (الثلاثاء) لمتابعة أولى مواجهات دور الـ16 لكأس العالم تحت 20 عاماً والتي ستجمع أوكرانيا متصدر المجموعة الثانية بمنتخب إسبانيا ثالث المجموعة الثالثة.يدخل منتخب أوكرانيا هذا اللقاء بعد أن تصدر منتخبات المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط حققتها من انتصارين وتعادل وأحرز هجومه 5 أهداف فيما استقبلت شباكه 3 أهداف ورغم البداية القوية بالفوز على كوريا الجنوبية، إلا أنه عاد وتعادل مع بنما ومن ثم حقق فوزا صعبا على باراغواي في ختام مشوارها بالمجموعة، وتدخل هذه المواجهة بثقة عالية وطموح لمواصلة التألق.في المقابل، يدخل منتخب إسبانيا هذا اللقاء بعد أن جاء ثالث المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط واستعاد المنتخب الإسباني توازنه بعد خسارته الافتتاحية أمام المغرب، إذ تعادل مع المكسيك ثم فاز على منتخب البرازيل الذي ودع المونديال، وتمكن هجوم إسبانيا من إحراز 3 أهداف، فيما استقبلت شباكه 4 أهداف.ويبرز في المنتخب الإسباني لاعبه بابلو غارسيا الذي تمكن من فرض أسمع في التشكيلة الأساسية لإسبانيا بعد الخسارة أمام المغرب، وتألق بشكل لافت تحت قيادة باكو غاياردو، إذ سجل هدفا وصنع آخر، مساهماً في بلوغ «لا روخا» الأدوار الإقصائية للمرة الحادية عشرة على التوالي، وهو رقم قياسي في البطولة.فيما يبرز في منتخب أوكرانيا لاعبه هينادي سينشوك الذي يُعد من أبرز لاعبي أوكرانيا في أول مباراتين، قبل أن يُستبعد عن لقاء باراغواي بسبب الإيقاف، والآن بعد عودته بكامل جاهزيته، يُعد أحد أخطر الأسلحة الهجومية التي على إسبانيا الحذر منها.