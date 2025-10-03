أرقام سلبية غير معتادة

سلّطت شبكة «سكاي سبورتس» الضوء على الأسباب المحتملة وراء تراجع مستوى النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول خلال الموسم الحالي، بعدما كان أحد أبرز المساهمين في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

وذكرت «سكاي» أن صلاح لم يسجّل أي هدف من لعب مفتوح في الدوري منذ الجولة الافتتاحية، كما تراجعت معظم مؤشراته الهجومية بشكل لافت، سواء على مستوى عدد الأهداف والمساهمات التهديفية، أو لمسات الكرة داخل منطقة الجزاء، وكذلك التسديدات وعدد الفرص المهدرة.

عامل السن واللياقة

وأشارت الشبكة إلى أن تقدّم صلاح في العمر قد يكون عاملاً مؤثراً، إذ سيبلغ 33 عاماً في يونيو القادم، وهو ما قد ينعكس على سرعته وقدرته على الحسم أمام المرمى.

لكن التقرير رجّح أن رحيل ترينت ألكسندر أرنولد عن صفوف «الريدز» مثّل ضربة أكبر لتأثير صلاح الهجومي. فالثنائي شكّل لسنوات نقطة قوة أساسية في خط هجوم ليفربول.

أرقام «أوبتا» تدعم الفرضية

واستشهد التقرير ببيانات «أوبتا» للإحصاءات، التي أوضحت أن أرنولد مرّر 147 كرة مؤثرة لصلاح في الموسم الماضي، متفوقاً بنسبة 36% على أقرب ثنائي هجومي آخر في الدوري الإنجليزي، والمكوّن من يوسكو غفارديول وجيريمي دوكو في مانشستر سيتي، حيث مرّر الأول 108 كرات لزميله.