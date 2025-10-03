يُختتم دور الجموعات للمجموعة الثانية بلقاءين مثيرين، إذ يلتقي المتصدر أوكرانيا بوصيفه باراغواي عند تمام الساعة 11 من ليل اليوم (الجمعة)، وفي التوقيت ذاته، يواجه كوريا الجنوبية منتخب بنما في كأس العالم تحت 20 عاماً والمقامة حالياً في تشيلي.

وعلى استاد سانتياغو، يلتقي منتخب أوكرانيا بمنتخب باراغواي ويملك كل منهما 4 نقاط، إذ تمكن أوكرانيا من الفوز على كوريا الجنوبية والتعادل مع بنما، فيما تمكن باراغواي من الفوز على بنما والتعادل مع كوريا الجنوبية، والتعادل سيكون كافيًا لكلا الطرفين للعبور إلى الأدوار الإقصائية، بينما يضمن الفائز صدارة المجموعة ومواجهة أحد أصحاب المركز الثالث في دور الـ16.

وعلى ملعب إلياس فيغيروا براندر، يواجه منتخب بنما نظيره منتخب كوريا الجنوبية، ويدخل المنتخبان هذا اللقاء بعدما استعادا توازنهما بعد خسارة الجولة الأولى، وتمكنا من خطف نقطة في الجولة الثانية، وفوز بنما قد يضعه في موقع قوي بين أفضل أصحاب المراكز الثلاثة بفارق الأهداف، إذ أحرز هجومه 3 أهداف وتلقت شباكه 4، فيما يمنحه التعادل بصيصًا من الأمل، أما منتخب كوريا الجنوبية فلا خيار له سوى الفوز للبقاء في دائرة المنافسة.