واصل المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو بدايته المتعثرة مع نوتنغهام فورست، وسط تصاعد مطالبات جماهيرية بإقالته من منصبه.

وتلقى نوتنغهام هزيمة مريرة على أرضه أمام ضيفه ميتييلاند الدنماركي بـ3 أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الأوروبي.

ووفقاً لما ذكرته شبكة «BBC» البريطانية، أصبح بوستيكوغلو أول مدرب دائم في تاريخ نوتنغهام فورست منذ 100 عام يفشل في تحقيق الفوز خلال أول 6 مباريات له مع الفريق.

الجماهير تهتف: ستُقال في الصباح

عقب الهدف الثالث الذي سجله فالديمار بيسكوف لصالح الفريق الدنماركي في الدقائق الأخيرة من اللقاء، علت أصوات جماهير فورست في المدرجات بهتافات غاضبة قائلة: «ستُقال في الصباح».

وتحدث بوستيكوغلو بعد صافرة النهاية قائلاً: «من حق الجماهير أن تُعبّر عن خيبة أملها، هذا جزء من كرة القدم».

وأضاف: «لا شيء يُفاجئني في كرة القدم، هكذا تسير الأمور، ولا يمكنني التحكم في ذلك».