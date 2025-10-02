وضع أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي، حدًا للتكهنات بشأن علاقته المتوترة مع نجم الفريق الجنوبي كيفين دي بروين، عقب استبداله في مباراة ميلان يوم الأحد الماضي، وبدا دي بروين غاضبًا وهو يخرج من الملعب، وتمتم ببعض الكلمات أمام أعين كونتي، في اللقاء الذي انتهى بخسارة نابولي من ميلان (2-1) في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.لكن نابولي استعاد توازنه سريعًا، وانتصر على سبورتنج لشبونة (2-1)، أمس (الأربعاء) في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد خسارته في لقاء الجولة الأولى أمام مانشستر سيتي بهدفين دون مقابل.وفي حديثه لشبكة «سكاي سبورت» بعد المباراة، بدأ المدرب الإيطالي حديثه عن تكهنات وسائل الإعلام حول وجود خلاف مع دي بروين قائلا: «كيفن، مقارنةً بالصفقات الأخرى، يأتي من واقع مختلف. لقد أمضى سنوات في مانشستر سيتي ولعب على أعلى مستوى.. ليس لدي ما أقوله له، إنه لاعب رائع ويعمل بجد، أنا أتفهم رغبته في اللعب، ولكن هناك أيضًا تبديلات. أريد الفوز، وإذا أجريتها، فذلك بهدف تحسين الفريق.. من الطبيعي أن تُناقش الأمور في وسائل الإعلام بناءً على النتائج، المهم هو أن يبذل الجميع قصارى جهدهم من أجل الفريق».كما وضع كيفين دي بروين هو الآخر حدا للتكهنات التي أثيرت أخيراً بوجود خلاف مع أنطونيو كونتي، وذلك عقب مواجهة لشبونة حيث صرح كيفن: «لا مشكلة مع كونتي، لم تكن هناك أي مشكلة معه أبداً.. أنا لاعب فائز، أريد أن ألعب كرة القدم وأصنع الفارق. قيل وكُتب الكثير، لكنني أريد فقط الاستمتاع والمضي قدمًا».كما أوضح دي بروين دوره في خطة كونتي، التي جعلته يلعب في مركز الوسط بينما كان سكوت مكتوميناي يلعب على الأطراف حيث قال: «في البداية، لعبتُ بنفس الطريقة مع السيتي، غالبًا ما كنتُ أتراجع للخلف. هذه قرارات المدرب، لكنني أعتقد أنه يمكننا تبديل المراكز بيننا نحن الأربعة. بدون جناح أيسر حقيقي، يصعب أحيانًا إيجاد عمق في الفريق».وكان كيفن قد انضم لصفوف نابولي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية عقده، بعد مسيرة حافلة من البطولات مع السماوي.