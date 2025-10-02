تأهل منتخب الأرجنتين لدور الـ16 في كأس العالم تحت 20 سنة FIFA تشيلي 2025™ بعد فوزه الكبير على منتخب أستراليا بنتيجة 4/ 1 في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب إلياس فيغيروا براندر وذلك ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة.أحرز أهداف الأرجنتين الأربعة كل من: أليخو ساركو (د: 3)، توماس بيريز (د: 45)، إيان سوبيابري (د: 90+3)، سانتينو أندينو (د: 90+5)، فيما جاء هدف أستراليا الوحيد عن طريق دانييل بيني (د: 69).شهد اللقاء بداية قوية لمنتخب الأرجنتين، إذ انطلق أليخو ساركو خلف الدفاع وسدد الكرة بقدمه إلى الشباك (د: 3)، وكاد المنتخب الأسترالي أن يعود إلى اللقاء بعدما أفتك تياغو كوينتال الكرة من ميلتون ديلغادو داخل المنطقة ورفعها فوق الحارس سانتينو باربي، لكن وبعد المراجعة أُلغي الهدف بداعي المخالفة، لترد الأرجنتين بهدف ثانٍ بعد تمريرة عرضية من ماهر كاريزو حولها توماس بيريز بسهولة في المرمى (د: 45)، وتمكن المنتخب الأسترالي من العودة إلى أجواء اللقاء حين خرج حارس الأرجنتين سانتينو باربي من منطقته ولم ينجح في إبعاد الكرة، ليستغل دانييل بيني الموقف ويودعها في المرمى الخالي (د: 69)، ساهم هذا الهدف في ضغط المنتخب الأسترالي من أجل التعادل لكنه تلقى هدفًا ثالثًا بعدما حوّل إيان سوبيابري كرة عرضية إلى الشباك (د: 90+3)، قبل أن يضع سانتينو أندينو لمسته الختامية بهدف صاروخي من على حدود المنطقة (د: 90+5)، لينتهي اللقاء بفوز الأرجنتين بأربعة أهداف لهدف.وبهذه النتيجة يحقق الأرجنتين فوزه الثاني ويصل للنقطة السادسة متصدراً المجموعة الرابعة ويتأهل رسمياً لثمن نهائي المونديال، فيما تلقى أستراليا الخسارة الثانية وبقي بدون نقاط وفي المركز الرابع والأخير.