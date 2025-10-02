صنعت كوبا التاريخ بحصدها أول نقطة في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم FIFA تحت 20 سنة بعدما عادت من تأخر بهدفين لتتعادل مع إيطاليا التي لعبت بعشرة لاعبين في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب فالبارايسو ضمن لقاءات المجموعة الرابعة.أحرز هدفَي إيطاليا أندريا ناتالي (د:14) وجمال إدريسو (د:31)، فيما أحرز هدفَي كوبا مايكل كاميخو من ركلتي جزاء (د:70، 87).شهد اللقاء تقدّم الأزوري أولاً عندما تابع قلب الدفاع أندريا ناتالي الكرة من مسافة قريبة وأسكنها الشباك (د:14)، ثم ضاعف جمال إدريسو النتيجة بلمسة رائعة إثر عرضية من كريستيان كاما (د:31)، وكادت إيطاليا توسّع الفارق أكثر، لكن المباراة انقلبت عليها بعدما تلقى جمال إدريسو البطاقة الصفراء الثانية في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، إثر خطأ على جايد كوينونيس لينال إدريسو البطاقة الحمراء (د:45+3).استغلت كوبا النقص العددي، وتحصلت على ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو، إذ اعتُبر أن ناتالي ارتكب مخالفة بالمرفق على ماركوس كامبوس داخل المنطقة، لينفذ مايكل كاميخو الركلة بثبات ويقلص الفارق. ولم تمضِ فترة طويلة حتى تكرر السيناريو، إذ عوقب كريستيان كورادي بعد مراجعة أخرى بسبب دفعه لديدييه رينوسو، ليتقدم كاميخو مجدداً وينفذ الركلة بهدوء، مانحاً كوبا تعادلاً تاريخياً.وبهذه النتيجة تحقق إيطاليا التعادل الأول وتصل للنقطة الرابعة بعد فوزها في الجولة الأولى على أستراليا بهدف دون مقابل، فيما حققت كوبا النقطة الأولى بعد الخسارة في الجولة الأولى من الأرجنتين 1/ 3.