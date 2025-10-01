يبحث منتخبا الأرجنتين وإيطاليا للشباب عن حسم بطاقتي التأهل للمجموعة الرابعة عندما يلتقيان الليلة بمنتخبي أستراليا وكوبا وذلك ضمن لقاءات الجولة الثانية لكأس العالم تحت 20 عاماً.في المواجهة الأولى، يلتقي منتخب إيطاليا بنظيره منتخب كوبا، وكان المنتخب الإيطالي قد قدّم في اللقاء السابق بقيادة كارمين نونزياتا أداءً ناضجًا مكّنه من التفوق على أستراليا العنيدة، وسيضمن له الفوز مجددًا بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية. أما كوبا، التي سجلت هدفها الثاني فقط في تاريخ مشاركاتها بنهائيات كأس العالم تحت 20 سنة رغم الخسارة أمام الأرجنتين، فستبذل كل ما بوسعها لإيقاف الطليان، ويبرز في المنتخب الإيطالي كريستيان كورادي المدافع القوي الذي كان من أبرز نجوم الانتصار الإيطالي على أستراليا؛ حيث تصدى لكل الكرات سواء بالركل أو بالرأس أو بالالتحامات، مغلقًا الطريق أمام هجمات الخصم، فيما يبرز في منتخب كوبا أليسيو رابالو الذي شكّل مصدر إزعاج مستمر للأرجنتين في فالبارايسو، وتمكّن من الانطلاق خلف الدفاع في اللقطة التي أسفرت عن طرد سانتياغو فيرنانديز.وفي اللقاء الثاني، واجه المنتخب الأرجنتين نظيره المنتخب الأسترالي، وشهدت الجولة الأولى مباراتين مثيرتين حتى اللحظات الأخيرة لكلا المنتخبين. فقد قدّم منتخب أستراليا أداءً قتاليًا أمام إيطاليا، قبل أن يخسر بصعوبة بهدف وحيد، بينما اضطر حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب، منتخب الأرجنتين، للعب أكثر من 80 دقيقة بعشرة لاعبين أمام كوبا، لكنه تمكّن من الحفاظ على تقدمه حتى النهاية ليظفر بالنقاط الثلاث. ومن المتوقع أن يكون هذا اللقاء متقاربًا وحافلًا بالندية، ويبرز في منتخب الأرجنتين أليخو ساركو الذي سجل هدفين، أحدهما بضربة رأس رائعة، في الفوز الافتتاحي على كوبا، ليعتلي صدارة الهدافين، ويطمح لتعزيز رصيده التهديفي في هذه المباراة، فيما يبرز في المنتخب الأسترالي لوكا يوفانوفيتش مهاجم أستراليا الخطير الذي كان قريبًا من التسجيل في مواجهة إيطاليا، إذ شكلت سرعته وقوته تهديدًا مستمرًا للدفاع.