أعلن أسطورة نادي ليفربول جون بارنز إفلاسه بعد تراكم ديون على شركته بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني.

وكان بارنز أكد في وقت سابق، أنه يدفع لمصلحة الضرائب 10 آلاف جنيه إسترليني شهرياً.

ونشرت صحيفة «لندن غازيت» إشعار الإفلاس، الذي ذكر اسمه الكامل (جون تشارلز برايان بارنز) بعد التماس قدمته هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) في أوائل أغسطس.

و أمضى بارنز السنوات الثماني الماضية في سداد ديون هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية.

تصريحات بارنز عن أزمته

وفي ظهوره على البودكاست «All Things Business»، قال بارنز عن تأثير مشاكله المالية عليه: «باستثناء بعض الليالي التي لم أنم فيها، لم يكن لذلك تأثير كبير عليّ، لأنك تنظر إلى الطريقة التي يسير بها العالم».

وأضاف: «مثل العديد من الرياضيين النخبة، تعرضت للأذى لأنني وثقت بالناس، وتم القبض علي عدة مرات وانتهى بي الأمر بخسارة ما بين مليون ومليون ونصف مليون جنيه إسترليني على مدار أربع سنوات».

محطات سابقة مع الإفلاس

واجه الجناح السابق لليفربول والمنتخب الإنجليزي، الذي شارك في 79 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، طلبات إفلاس متعددة منذ 2010.

ويشمل ذلك واحداً في 2023 بشأن فاتورة ضريبية شخصية بقيمة 238 ألف جنيه إسترليني تمت تسويتها في اللحظة الأخيرة.