تأهلت فرق مانشستر سيتي وأرسنال ونيوكاسل وتوتنهام إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية (كاراباو)، مساء أمس (الأربعاء).

وفاز مانشستر على هدرسفيلد بهدفين نظيفين سجلهما فيل فودين (د:18)، وسافينيو (د:74).

وتغلب أرسنال على بورت فايل بهدفين نظيفين، وسجل إيبيريتشي إيزي هدفه الأول بقميص ناديه الجديد (د:8)، وحسم تروسارد الفوز لفريقه (د:84).

وفي الوقت نفسه، اكتسح نيوكاسل برادفورد سيتي بنتيجة 4-1بفضل هدفين من غويلينتون (د:17 و75) وأوسولا (د:19 و87).

وحقق توتنهام فوزاً بثلاثية نظيفة على دونكاستر، بفضل هدفي بالينيا (د:14) وبرينان غونسون (د:90+4)، إضافة إلى هدف عكسي من ماكغراث (د:17).