انتقد مدرب ليفربول آرني سلوت، مهاجم الفريق هوغو إيكيتيكي، بعد طرده أمام ساوثهامبتون في المباراة التي أُقيمت مساء أمس (الثلاثاء) ضمن دور الـ32 من بطولة كأس كاراباو.

وفاز ليفربول على ساوثهامبتون بنتيجة 2-1، حيث سجل إيكيتيكي هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، إلا أنه احتفل بخلع قميصه، ما تسبب في حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ليُغادر ملعب المباراة مطروداً.

وقال سلوت في تصريحات صحفية عقب اللقاء: «كان الأمر بلا داعٍ، وكان غبياً».

وأضاف: «كان بإمكان إيكيتيكي تجنّب البطاقة الصفراء الأولى، فالمطلوب منك كلاعب هو السيطرة على عواطفك».

وتابع: «أعلم جيداً كم هو صعب أن تلعب كمهاجم في الدوري الإنجليزي، ففي كثير من الأحيان يُسمح للمدافعين بفعل كل شيء تقريباً، لكن بمجرد أن تدفعهم قليلاً أو تشد القميص، يُحتسب الخطأ ضدك».

واستطرد المدرب الهولندي:

«لهذا السبب، من الأفضل دائماً التحكُّم في مشاعرك، وإن لم تتمكن من ذلك، فعلى الأقل لا تتصرف بطريقة تؤدي إلى حصولك على بطاقة صفراء».

وأشار المدرب الهولندي: «أعتقد أنني قلت نفس الشيء عندما حصلت على بطاقة حمراء ضد إيفرتون، من الطبيعي أن تُظهر مشاعرك، لكن إن أدى ذلك إلى بطاقة صفراء أو حمراء، فهو تصرف غبي».

وختم حديثه قائلاً: «هذا ما حدث تماماً مع البطاقة الصفراء الأولى، وقلت له: إذا كنت قد سجلت هدفا في نهائي دوري أبطال أوروبا في الدقيقة 87 بعد أن تجاوزت ثلاثة لاعبين وسددت الكرة في الزاوية العليا للمرمى، فقد كنت سأتفهم احتفالك، لكنني من المدرسة القديمة، ورغم أنني لم ألعب في هذا المستوى، فقد سجلت بعض الأهداف، ولو كنت مكانك، لكنت التفتُّ إلى فيديريكو كييزا وقلت له: (الهدف يعود لك)، ما فعله إيكيتيكي لم يكن تصرفًا ذكياً أنت تسميه غبياً، وأنا أيضاً كذلك».