تأهل فريق ليفربول إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية (كاراباو)، بعد فوز مثير على ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس (الثلاثاء) على ملعب «أنفيلد».

وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 43، بعد أن اقتنص فيديريكو كييزا تمريرة خاطئة من الحارس ماكارثي، ليمررها إلى إيزاك والذي سدد كرة قوية معلناً عن أول أهدافه بقميص «الريدز».

وفي الدقيقة 76، تمكن تشيا تشارلز من تعديل النتيجة لصالح ساوثهامبتون، بعد تسديدة من مسافة قريبة سكنت الشباك.

وقبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي، أرسل آندي روبرتسون كرة عرضية إلى كييزا، الذي هيّأها بدوره لهوغو إيكيتيكي، ليستغل الأخير الفرصة ويسجل هدف الفوز لأصحاب الأرض في الوقت القاتل.

فرحة لم تكتمل

لكن فرحة إيكيتيكي لم تكتمل، إذ غادر الملعب مطروداً بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية نتيجة خلع قميصه أثناء احتفاله بالهدف.