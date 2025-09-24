أعلن نادي برشلونة الإسباني غياب نجم خط وسطه بابلو غافي عن الملاعب لمدة قد تصل إلى خمسة أشهر، بعد خضوعه لعملية جراحية.

وقال النادي الكتالوني في بيان عبر موقعه الإلكتروني:«خضع لاعب الفريق الأول بابلو غافي لجراحة في الركبة لعلاج إصابة في الغضروف الهلالي، حيث تمت خياطة الجرح للحفاظ عليه».

وأضاف البيان: «يُقدَّر وقت التعافي بنحو 4 إلى 5 أشهر».

وكان غافي قد تعرّض سابقاً لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في الركبة ذاتها خلال عام 2023، ما تسبب في ابتعاده عن الملاعب لمدة 11 شهراً.

برشلونة يستعد لمواجهة أوفييدو

في سياق آخر، يستعد برشلونة لمواجهة ريال أوفييدو غداً (الخميس)، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ويحتل البلوغرانا المركز الثاني في جدول ترتيب «الليغا» برصيد 13 نقطة، متأخراً بفارق خمس نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد، متصدر الترتيب.