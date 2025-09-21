قاد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز على دي سي يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين ليقترب ميامي من التأهل إلى الأدوار النهائية (بلاي أوف) للدوري الأمريكي.وأحرز أهداف ميامي الثلاثة كل من: ليونيل ميسي (هدفين 66، 85)، تاديو اليندي (د: 35)، فيما أحرز هدفي يونايتد كل من: كريستيان بينتيكي (52)، جايكوب موريل (د: 90+7).وتقدّم ميامي في الدقيقة 35 عبر تاديو أليندي، بعد تمريرة من ميسي، قبل أن يدرك كريستيان بينتيكي التعادل للفريق الضيف، مطلع الشوط الثاني (52)، لكن ميسي أعاد التقدم لميامي في الدقيقة 66، ثم أهدر مواطنه ماتيو سيلفيتي ركلة جزاء (72)، قبل أن يحسم «البرغوث» الانتصار بالهدف الثالث (85)، وقلّص جايكوب موريل الفارق لدي سي يونايتد، في الوقت بدل الضائع (90+7)، لينتهي اللقاء بفوز ميامي بثلاثة أهداف لهدفين.ورفع ميسي رصيده إلى 22 هدفًا في 22 مباراة، متصدرًا قائمة هدافي المسابقة بفارق هدف أمام الإنجليزي سام ساريدج، مهاجم ناشفيل.بهذا الفوز، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 52 نقطة، في المركز الخامس بالمنطقة الشرقية، متقدّمًا بتسع نقاط على نيويورك ريد بولز العاشر، مع خوضه 3 مباريات أقل.ومع تبقي 6 مباريات فقط في الموسم المنتظم، بات تأهل إنتر ميامي إلى «البلاي أوف» شبه محسوم، ليلحق قريبًا بفرق فيلادلفيا يونيون وسينسيناتي ونيويورك سيتي، التي ضمنت عبورها بالفعل.