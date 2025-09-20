قاد الإنجليزي هاري كاين فريقه بايرن ميونيخ للفوز على مضيفه هوفنهايم برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم (السبت) ضمن لقاءات المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.وأحرز أهداف بايرن ميونيخ هاري كين ("هاتريك" د:44، 48، 77) وسيرج غنابري (د:90+9)، فيما جاء هدف هوفنهايم عن طريق التشيكي فلاديمير كوفال (د:82).شهد اللقاء سيطرة متبادلة وتمكن هاري كين من إحراز الهدف الأول لفريقه بايرن ميونيخ قبل نهاية الشوط الأول بعد أن أفلت من الرقابة الدفاعية وتلقى تمريرة طويلة من الركنية نفذها لينارت كارل سددها كين مباشرة نحو المرمى مسجلاً الهدف الأول (د:44).وفي الشوط الثاني تحصل بايرن ميونيخ على ركلتي جزاء، جاءت الأولى بعد لمسة يد من السويسري ألبيان هايداري وسددها هاري كين بنجاح (د:48)، والثانية تحصل عليها الفرنسي ميكايل أوليسيه وسجلها هاري كين ليحرز الهدف الشخصي الثالث له ولفريقه (د:77)، وتمكن هوفنهايم من تقليص الفارق بهدف جاء عن طريق كوفال من ركلة حرة مباشرة (د:82)، وفي الوقت بدل الضائع أحرز سيرج غنابري الهدف الرابع لبايرن ميونيخ (د:90+9)، لينتهي اللقاء بفوز بايرن ميونيخ بأربعة أهداف لهدف.وبهذا النتيجة يحقق بايرن فوزه الرابع على التوالي منفرداً بالصدارة برصيد 12 نقطة، وسيواجه بايرن ميونيخ في الجولة القادمة ضيفه فيرد بريمن، فيما تلقى هوفنهايم خسارته الثانية وتجمد رصيده عند 6 نقاط، وسيلاقي في الجولة القادمة مضيفه فرايبورج.