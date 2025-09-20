تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية، اليوم السبت، لمتابعة ديربي الميرسيسايد التاريخي، الذي يجمع متصدر الدوري فريق ليفربول وجاره إيفرتون على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.يدخل ليفربول هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة إذ يتصدر الدوري الممتاز بالعلامة الكاملة بعد فوزه في الجولات الأربع الأولى، وهو الفريق الوحيد الذي فعلها، ويطمح لمواصلة تميزه بتحقيق الفوز الخامس على التوالي، وفي آخر مواجهاته، التي كانت في دوري أبطال أوروبا حقق ليفربول فوزاً قاتلاً على ضيفه أتلتيكو مدريد (3-2)، في اللقاء الذي شهد الظهور الأول للمهاجم السويدي الكسندر إيزاك، الذي مازال في طور التأقلم مع الفريق.فيما يدخل فريق إيفرتون هذا اللقاء محتلاً المركز السادس برصيد 7 نقاط حصدها من انتصارين وتعادل وخسارة، ويسعى لكسر هيمنة غريمه الأزلي ليفربول في الديربي، إذ فاز في مباراة يتيمة من 28 مباراة جمعت الفريقين في جميع المسابقات.وشهد الموسم الماضي من الدوري الممتاز مواجهة مثيرة بينهما في الدور الأول، إذ أدرك إيفرتون التعادل عن طريق جيمس تاركوسكي في الوقت القاتل (د: 90+8)، لينتهي اللقاء بهدفين لكل منهما، فيما تمكن ليفربول من الفوز إياباً بهدف دون مقابل، جاء عن طريق الراحل ديوجو جوتا.