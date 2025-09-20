أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن لوكا زيدان، نجل أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان، أصبح مؤهلاً رسمياً لتمثيل المنتخب الجزائري، بعد حصوله على الجنسية الرياضية الجزائرية.

وأوضح الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منح لوكا، حارس مرمى نادي غرناطة الإسباني، الترخيص القانوني للعب ضمن صفوف «محاربي الصحراء».

يُذكر أن زين الدين زيدان ينحدر من أصول جزائرية، حيث هاجر والداه، إسماعيل ومليكة، إلى فرنسا في خمسينات القرن الماضي.

فوز واحد يفصل الجزائر عن المونديال

وفي سياق متصل، يقترب المنتخب الجزائري من حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث يحتاج إلى فوز واحد فقط في آخر مباراتين ضمن التصفيات، أمام كل من أوغندا والصومال.

ويتصدّر المنتخب الجزائري المجموعة السابعة برصيد 19 نقطة، متقدّماً بفارق 4 نقاط عن منتخب أوغندا صاحب المركز الثاني.