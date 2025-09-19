أثار مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، الشكوك حول إمكانية مشاركة نجم الفريق رودري في مواجهة أرسنال المرتقبة، المقررة يوم الأحد القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يستعد اللاعب، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، كامل لياقته البدنية بعد، منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي الموسم الماضي، والتي أبعدته عن الملاعب لمدة 8 أشهر

وقال غوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «موقف رودري أمام أرسنال؟ إنه سؤال جيد، لكن لا أعرف حتى الآن».

وأوضح مدرب السيتي أن رودري أبلغه بعدم شعوره بالراحة خلال تدريبات يوم الأربعاء، وأيضاً قبل خروجه من مباراة الفريق الأخيرة أمام نابولي.

وعند سؤاله عن حظوظ أرسنال في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، قال غوارديولا بسخرية واضحة: «أود أن أقول لصديقي ميكيل أرتيتا: إذا فاز باللقب، فذلك لأنه أنفق الكثير من الأموال، وليس لأنه يعمل بجد أو يمتلك لاعبين مميزين».

وأضاف: «الأمر يشبه ما يحدث مع ليفربول، إذا فاز باللقب مجدداً، فسيكون بسبب إنفاقه الكبير، لأن الحديث عن الإنفاق لا يقتصر على مانشستر سيتي فقط، أليس كذلك!».

واستدرك غوارديولا مشيداً بتطور فريق أرتيتا: «أرسنال يتطور خطوة بخطوة، في الموسم الماضي، قدموا مستوى مذهلاً، بالنسبة لي، هم الفريق الأكثر صلابة وتوازناً في جميع الخطوط. يا له من فريق رائع».

وكان أرسنال قد أنفق ما يقرب من 250 مليون جنيه إسترليني (نحو 335 مليون دولار) في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، دعماً لفرصه في التتويج بلقب البريميرليغ عقب غياب طويل، بعد احتلاله المركز الثاني 3 مرات متتالية في الدوري، إلى جانب خروجه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.