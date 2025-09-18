يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره نابولي الإيطالي عند تمام الساعة العاشرة من ليل اليوم (الخميس) على استاد الاتحاد في واحدة من أقوى لقاءات الجولة الأولى بمسابقة دوري أبطال أوروبا.يدخل فريق مانشستر سيتي هذا اللقاء مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور ويسعى للفوز وتحقيق النقاط الثلاث لا سيما أنه يعيش حالة من الروح المعنوية العالية بعد انتصاره القوي على جاره مانشستر سيتي في الديربي بثلاثية نظيفة، ويبرز في الفريق كل من: إيرلينج هالاند وبرناردو سيلفا وفيل فودين ورودريجو هيرنانديز، بالإضافة للحارس الإيطالي العملاق دوناروما، ويفقد السيتي خدمات نجمه المصري عمر مرموش في لقاء اليوم، بسبب الإصابة.فيما يدخل فريق نابولي هذا اللقاء بحثاً عن تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة انطلاقته القوية هذا الموسم بقيادة مديره الفني أنطونيو كونتي بعد أن تمكن من تحقيق العلامة الكاملة في أول 3 مواجهات بالدوري الإيطالي.وستشهد هذه المواجهة أيضًا عودة عاطفية إلى استاد الاتحاد لأسطورة السيتي السابق دي بروين، الذي انتقل إلى النادي الإيطالي هذا الصيف بعد 10 سنوات رائعة في مانشستر.