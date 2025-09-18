أوبلاك يصل للمباراة رقم 500 مع أتليتكو مدريد.
يواصل السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد صناعة التاريخ مع فريقه الإسباني وبمشاركته في المباراة الماضية أمام مضيفه ليفربول في دوري أبطال أوروبا كتب تاريخاً جديداً له.

خاض الحارس أوبلاك للمباراة رقم 500 مع أتلتيكو مدريد لتجعله ثالث أكثر اللاعبين مشاركة مع فريقنا، ليقلص الفارق مع أسطورة أخرى، أديلاردو رودريغيز، الذي لعب 553 مباراة مع النادي ويأتي قبلهما كوكي الذي يتصدر قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع اتليتكو مدريد، إذ شارك في 700 مباراة.

ظهر أوبلاك لأول مرة في المباراة ضد أولمبياكوس في 16 سبتمبر 2014 وفي عامه الثاني عشر مع النادي خاض حارس مرمى أتلتيكو الـ500 مباراة مقسمة بين 7 بطولات وهي كالتالي: 373 مباراة في الدوري الإسباني، و95 مباراة في دوري أبطال أوروبا، و18 مباراة في كأس الملك، و6 مباريات في الدوري الأوروبي، و4 مباريات في كأس السوبر الإسباني، و3 مباريات في كأس العالم للأندية، ومباراة واحدة في كأس السوبر الأوروبي.

وخلال فترة وجوده في النادي، تمكن أوبلاك من الفوز بكأس السوبر الإسباني (2014/15)، ودوري أوروبا (2017/18)، وكأس السوبر الأوروبي (2018/19)، ولقب الدوري (2020/21).

بالإضافة إلى ذلك، فاز بست جوائز زامورا (2015-16، 2016-17، 2017-18، 2018-19، 2020-21، 2024-25). هذا الإنجاز الفردي الأخير هو إنجاز لم يحققه أحد بقدر ما حققه هو (فاز راماليتس وفالديس به خمس مرات)، كما أن سجله يتضمن أفضل معدل أهداف تم تسجيلها في موسم واحد في تاريخ المسابقة (0.47٪ في 2015/16)، ولم يضاهيه سوى فرانسيسكو ليايو (1993/94).
