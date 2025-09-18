أول 58 دقيقة لإيزاك بقميص ليفربول.. قراءة في الأرقام والأداء

سجّل المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك ظهوره الأول مع ليفربول، بعد انتقاله القياسي من نيوكاسل مقابل 125 مليون جنيه إسترليني، في الفوز المثير لفريقه على أتلتيكو مدريد الاسباني بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 على ملعب أنفيلد.إيزاك شارك أساسياً تحت أنظار جماهير «الكوب» ولعب 58 دقيقة قبل أن يفسح المجال للوافد الفرنسي هوغو إيكيتيكي. وخلال مشاركته الأولى، أظهر المهاجم الواعد لمحات من قيمته الهجومية، حيث لمس الكرة 25 مرة ومرر بدقة بلغت 81% (13 من أصل 16)، إلى جانب صناعة فرصة محققة رفعت معدل مساهماته المتوقعة في الأهداف (xA) إلى 0.53. كما سدد مرتين على المرمى إحداهما بين القائمين، ودخل في عدة صراعات ثنائية فاز بثلاثة منها، ونجح في تدخلين دفاعيين ساعدا الفريق. ونال ايزاك تقييم 6.8 من 10 عن أدائه في المباراة.وعلى الرغم من أنه لم يترك بصمته التهديفية بعد، إلا أن ظهوره الأول عكس سبب رهان ليفربول على ضمه كأغلى لاعب في تاريخ إنجلترا، حيث جمع بين القوة البدنية والتحركات الذكية وصناعة المساحات لزملائه.المدرب أرني سلوت أكد بعد اللقاء أن إيزاك «لا يحتاج لإثبات نفسه في إنجلترا بعدما أظهر جودته في نيوكاسل»، مشيراً إلى أن اللاعب سيصل تدريجياً إلى جاهزيته الكاملة مع توالي المباريات.وبينما شهدت المباراة أحداثاً مثيرة من أهداف مبكرة لمحمد صلاح وأندرو روبرتسون، وتعادل ماركوس يورينتي مرتين لأتلتيكو، قبل أن يحسم فيرجيل فان دايك الانتصار برأسية قاتلة، بقيت الأنظار مسلطة بشكل أكبر على الظهور الأول للوافد السويدي، الذي يُنتظر أن يشكل أحد أبرز الأوراق الهجومية للريدز في مشوارهم الأوروبي هذا الموسم.