تفوق وصيف حامل اللقب إنتر ميلان على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب يوهان كرويف أرينا، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.وشهد اللقاء تألق الفرنسي ماركوس تورام مهاجم إنتر ميلان الذي شكل خطورة حقيقية على مرمى أياكس، إذ سدد كرة قوية مرت بجوار القائم (د:32)، ومن ثم تحصل على ركلة جزاء ولكن تم إلغاؤها من قبل حكم اللقاء بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود خطأ عليه في بداية اللعبة، ومن ركلة زاوية لإنتر ميلان نفذها هاكان شالهان قفز تورام وحولها برأسه لداخل الشباك هدفاً أول لإنتر ميلان (د:42).وفي الشوط الثاني ومن ركلة زاوية نفذها أيضاً هامان شالهان أحرز ماركوس تورام برأسه الهدف الثاني له ولفريقه (د:47).وحاول أياكس العودة للقاء بعد أن انفرد المهاجم البديل كاسبر دولبرغ بالمرمى وسدد كرة قوية، لكن سومير تمكن من التصدي لها، وعاد دولبرغ ليهدد مرمى إنتر برأسية لكن كرته مرت من فوق العارضة، لينتهي اللقاء بفوز إنتر ميلان بهدفين دون مقابل.