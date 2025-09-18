استهل حامل اللقب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مشوار الدفاع عن لقبه بفوز قوي على ضيفه أتالانتا الإيطالي بأربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.سجل أهداف باريس سان جيرمان ماركينيوس (د:3) وخفيتشا كفاراتسخيليا (د:39) ونونو مينديس (د:51) وغونزالو راموس (د:90+1).احتاج باريس سان جيرمان، إلى أقل من 3 دقائق، ليفتتح أهدافه في حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، إذ أحرز قائده ماركينيوس الهدف الأول بعد مرور دقيقتين و13 ثانية فقط.وسجل برادلي باركولا هدفاً في الدقيقة 22، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية الفيديو، وواصل باريس ضغطه وتمكن كفاراتسخيليا من تسجيل الهدف الثاني بعد مجهود رائع إذ تسلم الكرة من منتصف ملعب أتالانتا وانطلق نحو المرمى، ومن ثم سدد الكرة من منطقة الـ18 لتسكن الشباك هدفاً ثانياً (د:39)، وأضاع لاعب باريس باركولا ركلة جزاء (د:44)، وتمكن نونو مينديس من إحراز الهدف الثالث لباريس (د:51)، وفي الوقت بدل الضائع استغل غونزالو راموس، خطأ بيلانوفا مدافع أتالانتا، الذي أعاد الكرة بالخطأ للمهاجم البرتغالي، ليسجل الهدف الرابع لباريس (د:90+1)، لينتهي اللقاء بفوز باريس سان جيرمان بأربعة أهداف دون مقابل.