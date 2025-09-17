يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي عند الـ10:00 من مساء اليوم الأربعاء نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني في مستهل مشوارهما بدوري أبطال أوروبا نسخة 2025/26.ويسير فريق ليفربول بقيادة المدرب الهولندي أرني سلوت بخطى ثابتة خلال منافسات الموسم الجاري، إذ يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة 12 نقطة من 4 انتصارات، ويستعد مهاجمه الجديد السويدي الكسندر إيزاك للظهور الأول بقميص ليفربول في مواجهة الليلة.وفي المقابل لا يمر أتلتيكو مدريد بأفضل فتراته بالموسم الجديد بعدما جمع 5 نقاط خلال 4 جولات من الدوري الإسباني ليحتل المركز الـ11، لا سيما إنه يعاني من الغيابات. وأعلن المدرب دييجو سيميوني قائمة الفريق التي ستخوض المباراة، وشهدت غياب كل من جوليان ألفاريز، وكاردوسو، وألمادا، باينا، وخيمينيز، وبقي هؤلاء اللاعبون في مدريد للتعافي من إصاباتهم، بينما انضم المدافع هانكو إلى القائمة رغم معاناته من الإصابة التي لم تُحدد طبيعتها بعد.ويتعادل الفريقان قبل مباراة اليوم في تاريخ المواجهات المباشرة بينهما إذ فاز كل فريق بـ 3 مباريات، فيما ساد التعادل في مباراتين من أصل 9 مواجهات جمعتهما.يذكر أن ليفربول كان قد ودع النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا على يد نظيره باريس سان جيرمان ضمن منافسات دور الـ 16، فيما غادر أتلتيكو مدريد بعد الخسارة من ريال مدريد.