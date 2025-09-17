قاد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي فريقه ريال مدريد الإسباني إلى فوز صعب على ضيفه مرسيليا الفرنسي بهدفين لهدف، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.وتقدم مرسيليا عبر الأمريكي تيموتي وياه (د:22) ورد ريال بهدفين لنجمه مبابي من ركلتي جزاء (د:29، 81)، وأكمل ريال المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد قائده داني كارفاخال (د:72).وشهد اللقاء سيطرة مبكرة لريال مدريد وحرم القائم الأيسر الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو من افتتاح التسجيل برده تسديدته من مسافة قريبة (د:6)، وتمكن مارسيليا من تسجيل الهدف الأول بعد أن مرر الإنجليزي مايسون غرينوود الكرة إلى تيموتي وياه ليسددها قوية بيمناه على يسار العملاق البلجيكي تيبو كورتوا (د:22)، واستطاع ريال مدريد أن يعود للقاء بعد أن تحصل على ركلة جزاء إثر عرقلة رودريغو من لاعب مارسيليا جيوفري كوندوغبيا، فانبرى لها مبابي وسددها بنجاح على يمين رولي (د:29).وفي الشوط الثاني حرمت العارضة مبابي من هدف إثر تسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 72 تحصل داني كارفاخال على بطاقة حمراء مباشرة لضربه حارس مارسيليا رولي برأسه دون كرة، ورغم النقص إلا أن ريال مدريد واصل هجومه وتمكن من الحصول على ركلة جزاء ثانية بعد أن لمست الكرة يد المدافع الأرجنتيني فاكوندو ميدينا، ليتقدم مبابي مجدداً ويسددها بنجاح هدفاً ثانياً لريال مدريد (د:81)، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الإسباني بهدفين لهدف.