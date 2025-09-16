تحدث البلجيكي فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ والمهاجم هاري كين عن لقاء تشيلسي الإنجليزي الذي سيقام غدا (الأربعاء) على ملعب إليانز أرينا ضمن لقاءات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.وتطرق كومباني في المؤتمر الصحفي إلى مرحلة الدوري للبطولة‬ قائلا: ‏«إذا فزنا بست مباريات، سنكون ضمن الثمانية الأوائل. أربعة انتصارات كافية للوصول إلى التصفيات. هذه المرحلة مثيرة للغاية لأن هناك الكثير من الإثارة في النظام الجديد، وأعتقد أن المشجعين يحبونه. ولكن ما لا يزال صعبا هو أن كل فريق يواجه خصوما مختلفين. أمامنا طريق صعب مع تشيلسي وأرسنال وباريس سان جيرمان. لكننا نريد أن ننهي الموسم ضمن الثمانية الأوائل لنرى ما سيحدث، الكل متحمس بنسبة 100% لدوري أبطال أوروبا، نريد الفوز بالبطولة لا يوجد هدف آخر، والآخرون يريدون ذلك أيضا بالطبع ولكن التركيز الآن منصب على تشيلسي، وبالطبع الحلم لا يزال قائما».وعن مشاركة نيكولاس جاكسون ‏قال كومباني: «سنرى غدا، يمكنك دائما النظر إلى الأمر من الجانبين. بالطبع تكون دائما متحمسا أكثر عندما تلعب ضد ناديك السابق. لكن على أي حال، إنها مباراة خاصة بالنسبة له، واليوم كان أول تدريب جماعي حقيقي لنيكولاس دون غياب أي لاعب بسبب عبء العمل. لاعبونا الجدد ليسوا لاعبين جيدين فحسب، بل هم أيضا شباب متميزون. جوناثان تاه، توم بيشوف، لويس دياز إضافة لجاكسون الذي آمل منه أن يسجل لنا الكثير من الأهداف، لدينا مجموعة جيدة وسيكون جزءا منها. ثم سيساعدنا».كما تحدث الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ عن اللقاء قائلا: «عندما نلعب في ملعب إليانز أرينا، يمكننا هزيمة أي فريق إذا قدمنا أفضل أداء لدينا. نشعر بحالة جيدة للغاية في الوقت الحالي. إذا أردنا الفوز على تشيلسي علينا أن نقدم أفضل ما لدينا. ستكون مباراة رائعة تحت الأضواء. كان تشيلسي قويا للغاية في كأس العالم للأندية».وقال كين عن معدل أدائه الحالي مع الفريق: «أنا دائما أؤمن بنفسي وبقدرتي على تسجيل الأهداف. هذا الأسلوب يناسبني جيدا. أشعر بثقة كبيرة في الوقت الحالي وأنا في حالة جيدة بدنيا وذهنيا. إذا لعبنا جيدا كفريق، سأسجل الكثير من الأهداف».واختتم كين حديثه: «نادٍ مثل بايرن دائما يتوقع الفوز في كل مسابقة. نحن لسنا الأقل حظا في هذه المسابقة، على الرغم من أننا نلعب ضد أفضل الفرق في أوروبا. الآن تبدأ رحلة طويلة، نأمل أن تستمر حتى مايو. نريد أن ننهي الدوري في أعلى مرتبة ممكنة. غدا نبدأ رحلتنا».