فاز نادي سانفريس هيروشيما الياباني خارج ملعبه على ملبورن سيتي الأسترالي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم (الثلاثاء)، على ستاد ملبورن ريكتانغولار في ملبورن، ضمن الجولة الأولى من منافسات منطقة الشرق في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.وسجل ماركوس جونيور (52 من ضربة جزاء) ويوتارو ناكاجيما (81) هدفي الفوز لصالح سانفريس هيروشيما.وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب في بداية اللقاء مع أفضلية نسبية لصالح فريق سانفريس هيروشيما الذي كان الأفضل انتشارا في مختلف خطوط اللعب، واحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح هيروشيما بعد تعرض ماركوس جونيور للعرقلة من قبل الحارس باتريك بيتش داخل منطقة الجزاء، حيث انبرى لتنفيذها اللاعب ذاته وسدد الكرة بإتقان في المرمى هدف التقدم الأول لصالح فريق هيروشيما (د: 52)، ونجح في تعزيز النتيجة بالهدف الثاني حينما توغل شوتو ناكانو في الجهة اليمنى وعكس كرة عرضية على رأس يوتارو ناكاجيما حيث حولها إلى داخل المرمى (د: 81)، لينتهي اللقاء بفوز هيروشيما الياباني بهدفين دون مقابل.وتقام الجولة الثانية من منافسات الشرق يومي 30 سبتمبر الجاري و1 أكتوبر القادم، حيث يلتقي يوم 30 سبتمبر سيئول مع بوريرام يونايتد في سيئول، وسانفريس هيروشيما مع شنغهاي بورت في هيروشيما، وجوهور دار التعظيم مع ماتشيدا زيلفيا في اسكندر بوتري، وتشينغدو رونغتشنغ مع غانغوون في تشينغدو، ويوم 1 أكتوبر فيسيل كوبي مع ملبورن سيتي في كوبي، وشنغهاي شينهوا مع أولسان اتش دي في شنغهاي.