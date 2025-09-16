يحل فريق أرسنال الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً على مضيفه أتلتيك بلباو الإسباني، اليوم الثلاثاء، في افتتاحية لقاءات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.ويدخل أرسنال هذا اللقاء بعد أن عزز هجومه بصفقات رائعة في فترة الانتقالات الصيفية، ويسعى الفريق للفوز بحثاً عن انطلاقة قوية لا سيما أن الفريق قد وصل في نسخة الموسم الماضي إلى نصف نهائي المسابقة القارية العريقة لأول مرة منذ عام 2009، قبل أن يخسر أمام باريس سان جرمان الفرنسي الذي توج باللقب لاحقاً على حساب إنتر ميلان الإيطالي.ورغم الغيابات التي سيعاني منها الفريق، مثل القائد النرويجي مارتن أوديجارد والمدافع بن وايت والجناح بوكايو ساكا وثنائي الهجوم البرازيلي جابرييل جيسوس والألماني كاي هافرتز، إلا إن فيكتور يوكيريس ونوني مادويكي وإيبيريتشي إيزي أضافوا قوة هجومية لفريق أرسنال.فيما يدخل فريق اتلتيك بلباو هذا اللقاء سعياً للخروج بنتيجة إيجابية مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور لا سيما إن الفريق قدم مستويات مميزة في الدوري الإسباني رغم خسارته في المباراة الماضية أمام الافيس بهدف دون مقابل ويحتل حالياً المركز الرابع.