اكتسح برشلونة ضيفه فالنسيا بستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب «يوهان كرويف»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

سجّل أهداف «البلوغرانا» فيرمين لوبيز، ورافينيا، وروبرت ليفاندوفسكي، بواقع هدفين لكل لاعب، في الدقائق 29، 53، 56، 66، 76، و86.

في المقابل، لم يُسدد فالنسيا سوى مرتين فقط طوال اللقاء، إحداهما بين القائمين والعارضة.

بهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب «الليغا»، متأخراً بنقطتين عن ريال مدريد المتصدر، فيما تجمّد رصيد فالنسيا عند 4 نقاط في المركز الـ15.