أنشيلوتي: مشاركة نيمار في كأس العالم «مشروطة»

قال مدرب منتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي إن حالة نيمار البدنية ستكون حاسمة في ضمه للمنتخب الوطني في كأس العالم لكرة القدم، العام القادم، بعد استبعاده من التشكيلة الأخيرة لمباراتَي التصفيات.واستبعد أنشيلوتي البرازيلي نيمار (33 عاماً) من قائمة الفريق التي تضم 23 لاعباً لمباراتَي تشيلي وبوليفيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، مرجعاً السبب لإصابة بسيطة في عضلات الساق. ورغم ذلك، فإن نيمار قال، في وقت لاحق، إن استبعاده كان لأسباب فنية.ولم يرتد لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق القميص الأصفر الشهير منذ أكتوبر 2023 عندما تعرَّض لإصابة خطيرة في أربطة الركبة عرقلت محاولات عودته.وقال أنشيلوتي لشبكة (إي إس بي إن) البرازيلية (الجمعة): «لن نتابع كيف يلعب نيمار بالتأكيد. يعرف الجميع موهبته».وأضاف: «في كرة القدم الحديثة، يجب أن يكون اللاعب في حالة بدنية جيدة للاستفادة من موهبته. لن يواجه أي مشكلات في الانضمام للمنتخب الوطني إذا كان في أفضل حالاته البدنية».وتابع: «يريد الجميع نيمار في المنتخب الوطني في حالة بدنية جيدة. لقد تحدَّثت معه، وقلت له: لديك الوقت للاستعداد بأفضل طريقة للانضمام للمنتخب، ومساعدة الفريق في تقديم أفضل ما لديه في كأس العالم».وأظهر نيمار لمحات من التألق منذ عودته إلى نادي طفولته، سانتوس، قادماً من الهلال السعودي.ورغم ذلك، ظهرت معاناته الشهر الماضي عندما غادر الملعب باكياً بعد هزيمة سانتوس الساحقة أمام فاسكو دا غاما. وقال أنشيلوتي إنه يرى نيمار يلعب في وسط الملعب، إما لاعب وسط مهاجم أو في الهجوم. وأوضح: «تحدَّثت معه.. كل شيء واضح، الفكرة لا تزال كما هي». وأضاف: «لا يمكنه اللعب على الأطراف لأن كرة القدم الحديثة تحتاج إلى مهاجمين يتمتعون بمستوى بدني عالٍ، هذا مهم جداً. يمكنه أن يكون لاعب وسط مهاجم من دون مشكلات».وستلعب البرازيل، التي تأهلت بالفعل إلى كأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، مباراةً وديةً أمام كوريا الجنوبية في سيول في الـ10 من أكتوبر.