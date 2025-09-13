يسعى فريق ليفربول حامل اللقب لمواصلة انطلاقته القوية عندما يحل ضيفاً على بيرنلي عند تمام الساعة الـ4:00 من عصر غدٍ الأحد ضمن لقاءات الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز.يدخل فريق ليفربول هذا اللقاء بعد فوزه على منافسه أرسنال في الجولة الماضية بهدف دون مقابل ليتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة (9 نقاط من 3 لقاءات)، ويطمح للفوز الرابع على التوالي لا سيما إن مدرب ليفربول سلوت يملك تشكيلة هجومية غنية بعد إنفاقه ببذخ، وسيكون من المثير للاهتمام رؤية كيف سيُدمج إيزاك في خط الهجوم، الذي يضم المصري محمد صلاح، والألماني فلوريان فيرتس، والهولندي كودي خاكبو والوافد الجديد الآخر الدولي الفرنسي أوغو إيكيتيكيه.ويعدّ ليفربول، الساعي إلى اللقب الـ21 القياسي لفض الشراكة مع غريمه مانشستر يونايتد، الفريق الوحيد بالعلامة الكاملة في الدوري حتى الآن، وستكون مباراته ضد بيرنلي بروفة قبل استضافته أتلتيكو مدريد الإسباني الأربعاء في الجولة الأولى من المسابقة القارية العريقة.وقد يشهد هذا اللقاء الظهور الأول لمهاجمه الدولي السويدي الجديد ألكسندر إيزاك الذي قال: «إن الصورة الكاملة لا تزال غامضة بالنسبة للجميع حول ظروف انتقاله القياسي إلى ليفربول، لكن رؤية المدرب الهولندي للـ«ريدز» آرنه سلوت لمهاجم نيوكاسل السابق ستتضح أكثر في مواجهة بيرنلي».ودفع ليفربول مبلغاً قياسياً قدره 125 مليون جنيه إسترليني (169 مليون دولار) لجذب إيزاك أخيراً إلى أنفيلد في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، بعد سعي طويل للتعاقد مع النجم السويدي الذي أثار إصراره على إتمام الصفقة استياء جماهير نيوكاسل. بعد أن أعلن بجرأة عن نيته كتابة تاريخ جديد في ليفربول، تدرّب اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً مع زملائه الجدد لأول مرة هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يخوض مباراته الأولى على ملعب تيرف مور.