باع البنك المركزي الروسي جزءاً من احتياطياته من الذهب، مستفيداً من ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.



ووفقاً لبيانات نشرها بنك روسيا، انخفضت حيازات البلاد من الذهب بمقدار 300 ألف أونصة لتصل إلى 74.5 مليون أونصة، ومثّلت هذه العملية أول انخفاض في احتياطيات الذهب منذ شهر أكتوبر.



وبلغت أسعار الذهب بالمتوسط 4700 دولار للأونصة خلال شهر يناير، ويشير ذلك إلى أن عملية البيع بتلك الأسعار قد تُدرّ نحو 1.4 مليار دولار للميزانية.



وكان بنك روسيا قد بدأ سحب الذهب من احتياطياته العام الماضي في إطار ما يُعرف بعمليات «المحاكاة» المرتبطة ببيع وزارة المالية لأصول صندوق الرفاه الوطني.



وفي أول شهرين من عام 2025، أنفقت الوزارة 419 مليار روبل (5.5 مليار دولار) من الصندوق، عن طريق بيع الذهب والعملات الأجنبية لتعويض انخفاض عائدات النفط والغاز وسط عجز متزايد في الميزانية.



ورغم عملية البيع، ارتفعت قيمة احتياطيات روسيا من الذهب بنسبة 23% في شهر يناير لتصل إلى 402.7 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع الأسعار.