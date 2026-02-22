أصدر السيناريست المصري عمرو محمود ياسين بيانًا رسميًا باسم أسرة مسلسل «وننسى اللي كان»، موجهًا صدمة لجمهور الدراما المصرية، بعد أن أعلن وجود حملات ممنهجة لتشويه المسلسل وتقليل قيمة بطلته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وكتب ياسين عبر حسابه على فيسبوك: «نؤكد أن النجاح الحقيقي لا يُبنى بالانتقاص من أعمال الآخرين، وأي موسم درامي يزدهر فقط عبر المنافسة الشريفة واحترام جهود الجميع».

وأضاف: «نرصد محاولات واضحة للنيل من العمل ومن بطلتنا عبر محتوى متكرر يسعى لتشويه الصورة، ونمتلك دلائل واضحة على من يقف وراء ذلك، لكننا نختار عدم الانجرار لتصعيد قد يضر بالدراما المصرية».

وأكد المؤلف أن «الإخلاص والاجتهاد هما أساس نجاحنا، والجمهور قادر على التمييز بين الضجيج والصوت الحقيقي للعمل».

وقد أثار البيان ضجة واسعة بين الجمهور، وسط تكهنات بأن المقصود قد يكون الفنان أحمد العوضي طليق ياسمين عبد العزيز، بطل مسلسل «علي كلاي» الذي ينافس على الصدارة، بينما يرى آخرون أن هناك طرفًا خفيًا سيُكشف عنه لاحقًا كمفاجأة.