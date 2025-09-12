يواجه مانشستر سيتي، بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، أزمة كبيرة قبل مواجهته المرتقبة مع جاره مانشستر يونايتد، يوم الأحد القادم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).

ويعد النجم المصري عمر مرموش هو أحدث لاعبي مانشستر سيتي الذين تعرضوا للإصابة قبل الديربي، حيث أعلن النادي السماوي أمس (الأربعاء) عن إصابته في الركبة خلال مشاركته مع منتخب مصر، ما استدعى استبعاده من لقاء مانشستر يونايتد.

إلى جانب مرموش، يعاني 12 لاعباً من الإصابات، وهم: ريان شرقي، ريان آيت نوري، غفارديول، كالفين فيليبس، ماتيو كوفاسيتش، فيل فودين، سافينيو، جون ستونز، ريكو لويس، خوسانوف، ماركوس بتينلي، ونِيكو أوريلي.

ومن المقرر أن يُقدّم غوارديولا تحديثاً حول حالات المصابين خلال المؤتمر الصحفي قبل الديربي، المقرر عقده اليوم (الجمعة)، لتوضيح موقف كل لاعب منهم من المشاركة في اللقاء.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط، قبل المواجهة المرتقبة في الديربي.