أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم (الأربعاء)، غياب لاعبه المصري عمر مرموش عن مواجهة مانشستر يونايتد المقررة يوم الأحد القادم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي (بريميرليغ).

وتعرّض مرموش لإصابة في الركبة خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، مساء الثلاثاء، في تصفيات كأس العالم 2026، حيث اضطر لمغادرة الملعب بعد مرور 8 دقائق فقط على بداية المباراة.

أصيب مع منتخب مصر



وقال النادي الإنجليزي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «أُصيب عمر مرموش في الركبة أثناء مشاركته مع منتخب مصر، وأظهرت الفحوصات الأولية التي أجريت له في مصر أنه لن يكون جاهزاً للمشاركة في ديربي مانشستر يوم الأحد».

بدء برنامج تأهيل



وأضاف البيان: «سيعود مرموش إلى مانشستر لإجراء المزيد من الفحوص الطبية، تمهيداً لبدء برنامج التأهيل».

«فايروس الإصابات» يضرب مانشستر سيتي

وتُعد إصابة مرموش الثالثة التي تضرب صفوف مانشستر سيتي خلال أيام قليلة، بعد تعرض كل من ريان شرقي وجون ستونز للإصابة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط، قبل لقاء الديربي.