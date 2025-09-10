جريمة قتل غامضة تهزّ الرياضة البرازيلية

أعلنت الشرطة البرازيلية مقتل لاعب كمال الأجسام المحترف فالتر دي فارغاس آيتا (41 عاماً)، المعروف بلقب «فالتينيو»، إثر تعرضه للطعن خلال شجار داخل شقته في مدينة تشابيكو جنوبي البلاد. ووفق بيان رسمي، فإن المواجهة اندلعت في الساعات الأولى من صباح الأحد داخل شقة الضحية، قبل أن يحاول الفرار طلباً للمساعدة، وأظهرت التحقيقات وآثار الدماء أنه تعرض لطعنات متتالية في البطن والظهر والوجه والعنق، قبل أن ينهار على درج البناية ويفارق الحياة.وأكدت الشرطة أن المشتبه بها الرئيسية في الحادث هي امرأة تبلغ 43 عاماً، تعرّفها وسائل إعلام محلية على أنها صديقة الضحية، وقد أُدخلت المستشفى بحالة حرجة بعد إصابتها بجروح خطيرة. وأفادت السلطات أن المرأة تحمل مذكرة توقيف سابقة من ولاية ريو غراندي دو سول على خلفية إدانة بجريمة سطو مسلح أفضى إلى وفاة، وحُكم عليها حينها بالسجن 15 عاماً. وفي حال نجاتها من الإصابات، من المتوقع أن تُوجَّه إليها تهم جديدة مرتبطة بجريمة القتل.الشرطة أوضحت أن التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث، وما إذا كانت هناك أطراف أخرى متورطة. ويُعد آيتا من الأسماء البارزة في رياضة كمال الأجسام بالبرازيل، وحقق عدة ألقاب على مستوى الولاية، كما حل وصيفاً ببطولة العالم 2024 التابعة للاتحاد العالمي للياقة البدنية، فضلاً عن عمله مدرباً شخصياً، وبروزه كصاحب حضور لافت على منصات التواصل الاجتماعي.