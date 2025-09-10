كين يواصل تحطيم الأرقام.. منتخب إنجلترا يضع قدماً في مونديال 2026

تقدم منتخب إنجلترا خطوة كبيرة نحو التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد أن ساعده هاري كين في تحقيق فوز كاسح 5-صفر على نظيره الصربي، منافسه الأبرز في المجموعة الـ11، أمس (الثلاثاء).وسجل كين هدفه الدولي رقم 74 مع إنجلترا معززاً رقمه القياسي، وتناوب كل من نوني مادويكي وإزري كونسا ومارك جيهي وماركوس راشفورد على تسجيل بقية الأهداف.وحصد منتخب إنجلترا 15 نقطة من خمس مباريات ويمكنه حسم التأهل المباشر من صدارة المجموعة الشهر القادم.وبعد تعرضه لانتقادات إثر الفوز الباهت على أرضه أمام أندورا، قدم منتخب إنجلترا أفضل أداء له تحت قيادة المدرب توماس توخيل وحقق أقصى استفادة من ضعف أداء صربيا.وبعد بداية هادئة أمام الفريق المضيف الذي اضطُر للتراجع إلى نصف ملعبه، افتتح كين التسجيل لإنجلترا بضربة رأس، إثر ركنية نفذها ديكلان رايس في الدقيقة 33، وبعدها بدقائق، سجل مادويكي الهدف الثاني إثر تمريرة متقنة من مورغان روجرز.وبعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني، سجل كونسا أول هدف له مع منتخب إنجلترا بتسديدة من مدى قريب، واحتُسب الهدف بعد مراجعة تقنية الفيديو، ليعزز سيطرة الفريق الزائر على المباراة.وازدادت الأمور سوءاً بالنسبة لصربيا عندما طُرد نيكولا ميلينكوفيتش في الدقيقة 73 إثر تدخل مع كين، ثم سجل جيهي الهدف الرابع إثر الركلة الحرة التي نفذها رايس.واختتم البديل ماركوس راشفورد التسجيل بهدف من ركلة جزاء متأخرة حصل عليها منتخب إنجلترا إثر خطأ على أولي واتكينز.ويتصدر منتخب إنجلترا المجموعة بفارق سبع نقاط أمام ألبانيا، فيما تعرض منتخب صربيا لأول هزيمة في المجموعة ليتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز الثالث.ويتأهل متصدرو المجموعات تلقائياً إلى نهائيات كأس العالم العام القادمة، بينما يخوض أصحاب المركز الثاني جولة فاصلة.وقال توخيل لقناة «آي.تي.في سبورت»: «أنا سعيد للغاية للفريق وللطاقم الفني، كان أسبوعاً ممتازاً من البداية للنهاية، وأثبتنا ما كنت أراه يومياً في هذا المعسكر».وأضاف: «لعبنا بقوة كبيرة وتجلى العمل الجماعي في أبهى صوره»، طبقاً لتصريحات نقلتها «رويترز».ومنذ سحب القرعة وتحديد مجموعة منتخب إنجلترا في التصفيات، بدا التأهل لنهائيات العام القادم مرجحاً للغاية بالنسبة له.ورغم ذلك، أثيرت الشكوك حول مستوى إنجلترا منذ تولى توخيل المسؤولية خلفاً لغاريث ساوثغيت.وكان أداء بعض اللاعبين تحت قيادة المدرب الألماني السابق لتشيلسي وبايرن ميونيخ متواضعاً، لكن منتخب إنجلترا قدم عرضاً قوياً في مواجهة أمس أمام الفريق الصربي، الذي تغلب عليه منتخب إنجلترا 1-صفر بصعوبة في بطولة أوروبا العام الماضي.وقال كين: «أعتقد أننا أظهرنا مستوانا اليوم. حتى في المباريات الأخرى، قدمنا أداء جيداً، لكننا لم نصل إلى قمة مستوياتنا».وأضاف: «سجلنا خمسة أهداف وجعلنا المباراة تبدو سهلة. كان معسكراً رائعاً ونحن في وضع ممتاز».