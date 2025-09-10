حقق منتخب النرويج انتصاراً تاريخياً على مولدوفا بنتيجة 11-1، في المباراة التي جمعتهما أمس (الثلاثاء)، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

جاءت أهداف النرويج بتوقيع إيرلينغ هالاند (5 أهداف)، وثيلو أسغارد (4 أهداف)، إضافة إلى هدف لكل من مارتن أوديغارد وفيليكس ماير.

أما هدف مولدوفا، فجاء أيضاً بتوقيع نرويجي، بعدما سجّل المدافع ليو أوستيغارد هدفاً بالخطأ في مرماه.

ورفع المنتخب النرويجي رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة التاسعة بالتصفيات، بينما يتذيل منتخب مولدوفا جدول الترتيب دون أي نقطة.

رقمان قياسيان في ليلة لا تُنسى

ويُعد هذا الفوز هو الأكبر في التصفيات الأوروبية الحالية، متجاوزاً فوز هولندا على مالطا بنتيجة 8-0 في يونيو الماضي، واقترب من الرقم القياسي الأكبر في تاريخ التصفيات الأوروبية، المسجل باسم منتخب ألمانيا الغربية بفوزه 12-0 على قبرص عام 1969، كما عادل هذا الانتصار أكبر فارق فوز في تاريخ النرويج بمباراة تنافسية.

من جهة أخرى، دخل هالاند التاريخ بعدما أصبح ثامن لاعب في تاريخ التصفيات الأوروبية يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة.