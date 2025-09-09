وداعاً نونو سانتو.. نوتنغهام فورست يستنجد ببطل «يوروبا ليغ»

أعلن نادي نوتنغهام فورست المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم (الثلاثاء)، تعيين أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام هوتسبير السابق مدرباً جديداً له، بعد إقالة نونو إسبيريتو سانتو من المنصب.

وأكد فورست في الساعات الأولى من صباح اليوم إقالة إسبيريتو سانتو من منصبه، بعد أن اعترف المدرب البرتغالي الشهر الماضي بانهيار علاقته مع مالك النادي إيفانجيلوس ماريناكيس، طبقاً لما نقلته «رويترز».

وقال ماريناكيس في بيان تعيين بوستيكوجلو: «نجلب إلى النادي مدرباً لديه سجل ثابت ومستمر في تحقيق الألقاب».

وأضاف: «خبرته في تدريب الأندية على أعلى مستوى، إضافة إلى رغبته في بناء شيء مميز معنا في فورست، تجعله شخصاً رائعاً لمساعدتنا في رحلتنا نحو تحقيق كل طموحاتنا بشكل مستمر».

وقاد مدرب منتخب أستراليا السابق المولود في اليونان توتنهام هوتسبير إلى أول ألقابه الكبرى منذ 2008 عندما حقق لقب الدوري الأوروبي، لكن توتنهام عانى تحت قيادته في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما احتل المركز 17 ليقال من منصبه في يونيو الماضي.