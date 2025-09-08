ماكس دومان.. موهبة إنجليزية تهدّد بكسر أرقام تاريخية!

برز اسم نجم أرسنال الموهبة الإنجليزية الشابة ماكس دومان، بشكل لافت خلال الأيام الماضية، وذلك عقب أن سجل صاحب الـ «15 سنة» فقط اسمه ضمن السجلات التاريخية لأصغر لاعبي كرة القدم في عدد من المسابقات الكبرى، إذ نجح دومان في أن يصبح ثاني أصغر لاعب عبر التاريخ يمثل أرسنال في الدوري الإنجليزي عندما شارك بديلاً في مباراة أرسنال أمام ليدز وتسبب بركلة جزاء، وسيكون دومان أمام فرصة تاريخية عندما يمثل أرسنال في دوري أبطال أوروبا إذ سيتمكن من تحطيم رقمين قياسيين لنجم برشلونة لامين يامال الذي أصبح أصغر لاعب يشارك في بطولة أوروبية بعمر 16 عاماً و83 يوماً حينما لعب أمام بورتو البرتغالي في أكتوبر عام 2023، كما أنه أصغر لاعب يشارك في مباراة بمرحلة خروج المغلوب حينما لعب أمام نابولي الإيطالي بعمر 16 عاماً و223 يوماً.وستكون مشاركة دومان في دوري الأبطال تاريخية، إذ سيصبح أصغر لاعب عبر التاريخ في دوري أبطال أوروبا.