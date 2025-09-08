قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA إيقاف لاعب نادي أتلتيك بيلباو الإسباني، ييراي ألفاريز، لمدة 10 أشهر بعد فشله في اجتياز فحص للمنشطات، الذي خضع له بعد الخسارة 0 - 3 أمام مانشستر يونايتد في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي مايو الماضي.وقال نادي أتلتيك بيلباو (الاثنين): «في حكمه، أقر الاتحاد الأوروبي بعدم وجود أي نية من جانب اللاعب، معتبراً أنه ثبت أن تناول المادة المحظورة كان بسبب الاستخدام غير الصحيح لدواء وقائي لتساقط الشعر كان يخص شريكته، ويحتوي على المادة المذكورة».وأضاف: «وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه وفقاً للوائح الحالية، فإن الرياضيين مسؤولون عن سلوكهم، وبالتالي كان يتعين على اللاعب التأكد من أن الدواء مسموح به قبل تناوله».وتعود هذه العقوبة إلى الثاني من شهر يونيو الماضي؛ ولذا سيكون بإمكان ييراي ألفاريز العودة للمستطيل الأخضر في 2 أبريل القادم من العام 2026.