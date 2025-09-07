تابعوا عكاظ على
«رايدرمان» يتحوّل إلى عنوان مأساة رياضية بألمانيا
قال متحدث باسم الشرطة في ولاية بادن فورتمبرج إن سباق «رايدرمان» شهد «سقوطاً جماعياً» لعدد كبير من المتسابقين.

وأشارت البيانات الأولية أن 20 مصاباً بجروح خطيرة نقلوا إلى المستشفى، فيما جرى علاج نحو 25 آخرين في مكان الحادثة، كما أصيب حوالى 35 متسابقاً آخرين بإصابات طفيفة.

يذكر أن سباق «رايدرمان» يستقطب كل عام مئات المشاركين، ويعد من أشهر سباقات الدراجات المفتوحة للهواة في جنوب ألمانيا.
