«نجوم روشن» يقودون البرتغال لاكتساح أرمينيا بخماسية

استهل منتخب البرتغال مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بفوز كاسح على أرمينيا بخماسية نظيفة، أمس (السبت).

سجل 3 لاعبين من دوري روشن أهداف البرتغال، إذ أحرز كريستيانو رونالدو، قائد النصر، (هدفين) وزميله في الفريق جواو فيليكس (هدفين)، إضافة إلى هدف لجواو كانسيلو، لاعب الهلال.

احتاج منتخب البرتغال إلى 10 دقائق لافتتاح التسجيل، عندما أرسل جواو كانسيلو عرضية متقنة قابلها جواو فيليكس برأسية في الشباك.

وضاعف رونالدو النتيجة في الدقيقة 21، مؤكداً سيطرة الضيوف إذ سدد الكرة من مسافة قريبة في مرمى الحارس محرزاً هدفه الدولي رقم 139.

وأضاف جواو كانسيلو الهدف الثالث للبرتغال بعد تمريرة فيليكس في الدقيقة 32.

وبعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني، أطلق رونالدو تسديدة قوية من مسافة بعيدة استقرت في الشباك، ثم وقع فيليكس على خامس أهداف البرتغال في الدقيقة 61، مستغلاً ارتباك الدفاع الأرميني داخل منطقة الجزاء.