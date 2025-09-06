قال مدرب إيطاليا جينارو غاتوزو إن منتخب بلاده غير محظوظ بوجوده في مجموعة تضم إسرائيل في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وحقق المنتخب الإيطالي انتصاره الأول تحت قيادة غاتوزو على حساب إستونيا بخماسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات المونديال، ويستعد لمواجهة إسرائيل، الإثنين القادم.

وأضاف غاتوزو في تصريحات صحفية حول مواجهة إسرائيل: «أنا رجل سلام، وأسوأ ما في الأمر هو رؤية المدنيين والأطفال يُعانون مما يمرون به».

وتابع: «سنعود إلى كوفيرتشانو للتحضير للمواجهة، أعلم أن الاتحاد الإيطالي يُحاول تنظيم المباراة بشكل جيد، لم يحالفنا الحظ بوجود منتخب إسرائيل مجموعتنا، هناك أشياء مؤلمة نراها، لا أستطيع قول المزيد».

ويواجه المنتخب الإيطالي، الفائز بكأس العالم أربع مرات، ضغطاً محلياً هائلاً للتأهل إلى مونديال 2026، بعد غيابه عن النسختين الأخيرتين.