بعد واقعة البصق.. سواريز يعتذر ويقر بخطئه

اعتذر الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم إنتر ميامي، عن سلوكه بعد هزيمة فريقه أمام سياتل ساوندرز في نهائي كأس الدوريات، الذي أقيم يوم الإثنين الماضي.

وشارك سواريز في خسارة فريقه بنتيجة 3-0، وعقب نهاية اللقاء، رصدت عدسات الكاميرات لحظة قيامه بالبصق تجاه أحد أعضاء الجهاز الفني لفريق سياتل ساوندرز، في واقعة أثارت موجة واسعة من الجدل.

وكتب سواريز عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستغرام»: "أولاً، أود تهنئة سياتل ساوندرز على فوزهم بكأس الدوريات، لكن قبل كل شيء، أود أن أعتذر عن سلوكي عقب نهاية المباراة".

وأضاف: «لقد كانت لحظة متوترة ومحبطة للغاية، وحدثت أمور لم يكن ينبغي أن تحدث بعد صافرة النهاية، ومع ذلك، هذا لا يبرر ردّة فعلي، لقد أخطأت، وأنا نادم بشدة على ما بدر مني».

وختم قائلاً: «هذه ليست الصورة التي أريد أن أُظهرها، لا لعائلتي التي تعاني من تبعات أخطائي، ولا لناديّ الذي لا يستحق أن يتأثر بموقف كهذا، أشعر بالأسف الشديد لما حدث، ولم أرغب في تفويت فرصة الاعتراف بخطئي والاعتذار لكل من شعر بالإحباط مما فعلت».