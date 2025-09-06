منتخب مصر يهزم إثيوبيا 2-0 ويلامس حلم التأهل للمونديال

تغلّب منتخب مصر على ضيفه الإثيوبي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

جاءت ثنائية المنتخب المصري من ركلتي جزاء، بتوقيع محمد صلاح وعمر مرموش، في الدقيقتين 41 و45+2.

بهذه النتيجة، رفع المنتخب المصري رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات، متفوقًا بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه، بوركينا فاسو، بينما تجمّد رصيد إثيوبيا عند 6 نقاط في المركز الخامس.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز على بوركينا فاسو، في المباراة المقررة الثلاثاء القادم، لحسم التأهل رسمياً إلى مونديال 2026 قبل جولتين من نهاية التصفيات.

ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، الذي سيُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بينما يتجه أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني إلى الملحق الأفريقي، من أجل الحصول على فرصة في الملحق الدولي.